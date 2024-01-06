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Hatay Büyükşehir Belediyespor, Görkem Sertel'i transfer etti - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyespor, Görkem Sertel'i transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Görkem Sertel'i sezon sonuna kadar transfer etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Sertel ile sözleşme imzalandığı ve hoş geldin mesajı verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Görkem Sertel\'i transfer etti
06.01.2024 - 21:27,
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Görkem Sertel'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımımız, Görkem Sertel ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Görkem Sertel." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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