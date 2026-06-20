Hatay\'da Judo Şampiyonası Devam Ediyor

Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, ikinci gün müsabakalarıyla devam etti.
Hatay Merkez Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 67 ilden gelen 917 sporcu madalya mücadelesini sürdürüyor.
Şampiyonanın ikinci gününde, farklı sıkletlerde tatamiye çıkan genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.
Tribünleri dolduran sporseverler, sergilenen mücadelelerde sporculara destek verdi.
Şampiyona, yarın gerçekleştirilecek final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.
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