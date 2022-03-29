Hatay'da Türkiye Üniversiteler Tekvando Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Hatay'da Türkiye Üniversiteler Tekvando Şampiyonası sona erdi

29.03.2022 21:21
Hatay'da Türkiye Üniversiteler Tekvando Şampiyonası sona erdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Hatay'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Tekvando Şampiyonası bitti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Hatay'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Tekvando Şampiyonası bitti.

Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonaya 77 üniversiteden 712 sporcu katıldı.

Şampiyonada erkekler kategorisinde Ege Üniversitesi birinci, Marmara Üniversitesi ikinci olurken Gazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi üçüncülüğü paylaştı.

Kadınlar kategorisinde ise Gazi Üniversitesi birinci, Marmara Üniversitesi ikinci, Anadolu Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi üçüncü oldu.

Hatay'da Türkiye Üniversiteler Tekvando Şampiyonası sona erdi
Hatay'da Türkiye Üniversiteler Tekvando Şampiyonası sona erdi
Hatay'da Türkiye Üniversiteler Tekvando Şampiyonası sona erdi

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Üniversiteler, Türkiye, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatay'da Türkiye Üniversiteler Tekvando Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da Türkiye Üniversiteler Tekvando Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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