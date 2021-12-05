Hatay'ı farka boğan Başakşehir, Süper Lig devlerinin önüne geçti

Emre Belözoğlu'nun Başakaşehir'i durdurulamıyor. Turuncu-lacivertli ekip, Hatayspor engelini de 3 golle geçerek ligde maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

2 GOL PENALTIDAN GELDİ

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Başakşehir'in gollerini 8. ve 27. dakikada penaltıdan Aleksic, 45+4. dakikada ise Okaka kaydetti. Bu galibiyetle çıkışını sürdüren Boz Baykuşlar, Süper Lig'de maç fazlasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önüne geçti.