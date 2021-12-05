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Hatay'ı farka boğan Başakşehir, Süper Lig devlerinin önüne geçti - Son Dakika

Hatay'ı farka boğan Başakşehir, Süper Lig devlerinin önüne geçti

05.12.2021 18:14
Hatay'ı farka boğan Başakşehir, Süper Lig devlerinin önüne geçti

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'u 3-0 yendi. Aykut Kocaman yönetiminde düşme potasına kadar gerileyen turuncu-lacivertliler, Emre Belözoğlu koltuğu devraldıktan sonra oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4. sıraya çıktı.

Emre Belözoğlu'nun Başakaşehir'i durdurulamıyor. Turuncu-lacivertli ekip, Hatayspor engelini de 3 golle geçerek ligde maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

2 GOL PENALTIDAN GELDİ

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Başakşehir'in gollerini 8. ve 27. dakikada penaltıdan Aleksic, 45+4. dakikada ise Okaka kaydetti. Bu galibiyetle çıkışını sürdüren Boz Baykuşlar, Süper Lig'de maç fazlasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önüne geçti.

Hatay'ı farka boğan Başakşehir, Süper Lig devlerinin önüne geçti

Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay'ı farka boğan Başakşehir, Süper Lig devlerinin önüne geçti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hatay'ı farka boğan Başakşehir, Süper Lig devlerinin önüne geçti - Son Dakika
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