Hataylı milli judocu İpek'in hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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Hataylı milli judocu İpek'in hedefi dünya şampiyonluğu

05.07.2022 11:01

- Hataylı milli judocu İpek'in hedefi dünya şampiyonluğu İpek Sertel, Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor Hatay'da 7 yaşında judoya başlayan İpek Sertel'in hedefi dünya şampiyonuluğu.

- Hataylı milli judocu İpek'in hedefi dünya şampiyonluğu

İpek Sertel, Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

HATAY - Hatay'da 7 yaşında judoya başlayan İpek Sertel'in hedefi dünya şampiyonuluğu.

16 yıldır minderde ter döken İpek Sertel'in Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa şampiyonlukları da bulunuyor. Sertel, Üniversiteler Türkiye Şampiyonası açık sıklette 78 kiloda Türkiye 2'inciliği, Türkiye Yıldızlar'da Türkiye 3'üncülüğü, Ümitler Türkiye 5'inciliği, iller arası Türkiye şampiyonasında 1'incilik elde etti.

Sertel şimdilerde ise Gençlik Spor Hizmetleri ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nin spor salonlarında günde 4 saat çalışarak Dünya Judo Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bu sporu severek yaptığını söyleyen İpek Sertel, "Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da birçok dereceler elde ettim. Geçtiğimiz aylarda iki Türkiye şampiyonasına katıldım. Almış olduğum derecelerle birlikte Dünya ve Avrupa şampiyonası için seçmeler olacak. Seçmelere katılıp mücadele etmek için elimden geleni yapacağım. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Günde 4 saat antrenman yapıyorum" dedi.

Hatay Judo İl Temsilcisi aynı zamanda Mustafa Kemal Üniversitesi Judo Antrenörü İbrahim Saday da, amaçlarının katıldıkları her müsabakadan Hatay'a madalya ile dönmek olduğunu söyledi.

İpek Sertel'in kulüplerde iki defa Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde ettiğini ifade eden Saday, "Aynı zamanda Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'na da katıldı. Başarılı bir sporcudur. En son okullar arası yapılan müsabakalarda Türkiye 2.'liği ve 3'üncülüğü ile takım halinde de Türkiye ikinciliği aldı. Şu an Milli Takım kampıyla çalışmalar içerisindeyiz. İnşallah yapılacak kamplardan sonra Üniversitelerarası Dünya Judo Şampiyonası'na katılarak amacımız Hatay'a madalya getirmek" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hataylı milli judocu İpek'in hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika

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