Hatayspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hatayspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı

22.07.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA, Atakaş Hatayspor'a mali ihlaller nedeniyle 3 dönem transfer yasağı getirdi.

FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın futbolcu kayıt yasaklarıyla karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.

Atakaş Hatayspor, geçen sezon Trendyol Süper Lig'den küme düşmüştü.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Hatayspor, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Lamine Yamal’ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
Sakarya’da dün başlayan orman yangını Bilecik’e sıçradı Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
Manisa’da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti Konuşulan rakam bomba Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti! Konuşulan rakam bomba
Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı
Altay’da kriz 2 aylık başkan istifaya davet edildi Altay'da kriz! 2 aylık başkan istifaya davet edildi

14:52
Bakan Fidan, İsrail’in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz
Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
18:51
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
18:34
Resmen açıklandı Onyekuru Süper Lig’e geri döndü
Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü
18:31
Ordu’da eğlence merkezinde kavga 1 kişi hayatını kaybetti
Ordu'da eğlence merkezinde kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
18:29
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
18:18
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için ’tutuksuz yargılama’ çağrısı
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı
18:07
Fenerbahçe’den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
18:06
Belarus’a uluslararası taşımacılıkta vize muafiyeti süresi uzatıldı
Belarus'a uluslararası taşımacılıkta vize muafiyeti süresi uzatıldı
17:55
Peru’da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarıldı
Peru'da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarıldı
17:54
Fatih Tekke iptal olan transfer sonrası sert konuştu: Bizi istemeyen baksın dalgasına
Fatih Tekke iptal olan transfer sonrası sert konuştu: Bizi istemeyen baksın dalgasına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 14:55:25. #7.12#
SON DAKİKA: Hatayspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.