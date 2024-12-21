Hatayspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarında

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor ile Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenmanda dar alan ve taktik çalışma gerçekleştirildi.
Hatay yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının çalışmalarını tamamlayarak ve kampa girecek. - MERSİN
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