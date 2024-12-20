Hatayspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin'de Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanda futbolcular, dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor ile Adana Demirspor, 23 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda karşılaşacak.
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