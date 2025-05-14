Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Erdemli ilçesindeki sahada, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde idman yapan Hatay ekibi, dar alan ve taktik çalıştı.
Basına kapalı antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Adana Demirspor ile Hatayspor 17 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Hatayspor Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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