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Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Didier Lamkel Ze ve Rayane Aabid, Alanyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Karşılaşma yarın saat 17.00'de oynanacak.

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
22.01.2024 - 19:00,
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Hatayspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mersin Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hazırlıklarını tamamlayan takım kampa girerek maç saatini beklmeye başladı. Sakatlıkları bulunan Didier Lamkel Ze ve Rayane Aabid, Alanyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Emre Kargın'ün düdük çalacağı karşılaşma yarın saat 17.00'de oynanacak.

Kaynak: DHA
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