Hatayspor, Alanyaspor maçından 3 puan istiyor - Son Dakika
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Hatayspor, Alanyaspor maçından 3 puan istiyor

06.10.2022 18:12

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor da Teknik Direktör Volkan Demirel, ligin 9. haftasında sahalarında karşılaşacakları Corendon Alanyaspor maçından galibiyet istiyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor da Teknik Direktör Volkan Demirel, ligin 9. haftasında sahalarında karşılaşacakları Corendon Alanyaspor maçından galibiyet istiyor.

Demirel, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay'da kendisi için her şeyi çok iyi gittiğini söyledi.

Kentte kendisine olan ilgiden çok mutlu olduğunu anlatan Demirel, "Alanyaspor maçına hazırlanıyoruz. Kazanacağımızdan eminiz. Sivasspor maçında da söylemiştim. Kazanmaktan başka şansımız yok. Orada gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bilmiştik. Yine gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bilen biz olacağız. Herkesin morali çok yüksek. Çok motive. Olduğumuz yer bu takımın hakkı değil. O sebeple takımı hak ettiği noktaya en kısa sürede ulaştırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İlk 6 haftayı unuttuklarını belirten Demirel, kendileri için ligin yeni başladığını ve her maça kazanmak için çıkacaklarını kaydetti.

Ruben Ribeiro'nun Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartı da değerlendiren teknik adam, "Bunlar maç içerisinde olabilecek şeyler. Bunun başka yere çekilmesini istemiyorum. Maç sonu takımdan özür diledi. Biz de ona teşekkür ettik. Çünkü, 10 kişi kalınca bu savunmayı bize kendisi yaptırdı." dedi.

-"Çoluk, çocuk 7'den 70'e herkesi maça bekliyoruz"

Demirel, futbolun taraftarlarla güzel olduğunu vurgulayarak, "Çoluk, çocuk 7'den 70'e herkesi maça bekliyoruz. O coşkuyu, o kazanmayı bizle beraber yaşasın. Taraftar gelince daha da iştahlanacağız. Taraftarın bizi yalnız bırakmayacağını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaleci Erce Kardeşler de geçen haftaki Sivasspor maçını kazanmalarının takım adına çok değerli olduğunu kaydetti.

Bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu aktaran File Bekçisi, şunları konuştu:

"Sivasspor maçına, teknik ekip, futbolcular ve camia olarak kenetlenmiştik. 3 puanı da aldık. Bizim çok değerliydi. Bu hafta da Alanyaspor maçı var. Çıkışımıza devam etmek istiyoruz. İnanıyorum ki bu sezonu rahat şekilde ilk 10'nun içerisinde bitirebiliriz. Hem takım arkadaşlarımıza hem de hocamıza güveniyoruz. Bu konuda hiçbirimizin aklınsa soru işareti yok. Volkan hoca Fenerbahçe'de oynarken ben çocuktum. Çok uzun yıllar çok üst düzey oynadı. Benim için de çok değerli. Onun maçlarını izleyerek büyüdük. Bence Türkiye'de gelmiş geçmiş en kaliteli kalecilerden birisi, Şimdi burada da tanıyoruz. Kendisi çok alçak gönüllü birisi."

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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