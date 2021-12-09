Hatayspor, Altay'a konuk olacak

Sakatlıkları bulunan Sadık Baş , Bülent Cevahir , Adama Traore ve Mehdi Boudjemaa'nın ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti