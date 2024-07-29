Hatayspor, altyapıya destek verecek - Son Dakika
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Spor

Hatayspor, altyapıya destek verecek

Atakaş Hatayspor'un kulüp genel sekreteri ve basın sözcüsü Ahmet Atıç, gençliğe güvendiklerini ve altyapıya destek vereceklerini açıkladı. Atıç, takımın hazırlık dönemini verimli geçirdiğini belirtirken, takım ruhunun çok iyi olduğunu ve Hatay halkına daha fazla sevinç yaşatmak için mücadele edeceklerini söyledi. Ayrıca, Hatayspor'un başarısı için kurumsallaşma çalışmalarına başladıklarını ve ciddi anlamda altyapıya destek vereceklerini vurguladı.

29.07.2024 11:07
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Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatay spor'un kulüp genel sekreteri ve basın sözcüsü Ahmet Atıç, gençliğe çok güvendiklerini ve altyapıya destek vereceklerini söyledi.

Ahmet Atıç, AA muhabirine, Hatayspor'un Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde verimli şekilde hazırlık dönemi geçirdiğini dile getirdi.

Takımda sakatlığın bulunmadığını anlatan Atıç, "Takım ruhu çok iyi. Depremden çıkmış bir şehrin takımıyız. Önümüzdeki süreçte Hatay halkına sevinci daha fazla yaşatmak adına mücadele ortaya koyacağız." dedi.

Atıç, geçen sezonunun kadrosunun daha oturmuş hale geldiğini belirterek, takımda mücadele hırsının ön planda olduğunu aktardı.

Görev dağılımını düzgün bir şekilde yaparak takıma en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını anlatan Atıç, "Özhan Pulat hocayla son dönemde yakaladığımız o ivmeyi arttırarak devam ettireceğiizi ve birbirimize olan güvenin tam olduğunu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Atıç, oluşturmaya başladıkları kurumsallaşmayla başarıya kenetlendiklerini vurguladı.

Hatay'ın ve Hatayspor'un başarısı için çalıştıklarına değinen Atıç, "Mersin ve Hatay halkı hep beraber kulübümüze, takımımıza sahip çıkacağız. Hatayspor'u bu ligin markalaşmış kulübü haline getireceğiz." diye konuştu.

"Ciddi anlamda altyapıya destek vereceğiz"

Hatay'ın sporcu kaynağı bol bir kent olduğunu belirten Atıç, şunları kaydetti:

"Gençliğimizi, çocuklarımızı sporla buluşturup, daha kalıcı çözümlerle spor camiasına katkı vermeyi düşünüyoruz. Altyapımıza, gençliğimize, şehrimizin çocuklara çok güveniyoruz. Ciddi anlamda altyapıya destek vereceğiz. Özellikle futbol okullarıyla, akademi liglerinde yapılacak çalışmalarla bunu önümüzdeki günlerde kurumsal hale getireceğiz. Spor sadece Süper Lig'de aldığınız puanlar ya da başarı değil. Aynı zamanda bu topluma, toplumun gençlerine, kardeşlerimize yaptığımız hizmet de bizim için ayrı. Bu bağlamda altyapıyı ayrı bir yere koyuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor, altyapıya destek verecek - Son Dakika

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