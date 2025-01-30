Hatayspor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Mersin'de Antalyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek. - MERSİN