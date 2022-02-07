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Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

07.02.2022 19:30
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Türkiye Kupası, Antalyaspor, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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