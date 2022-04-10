Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

10.04.2022 21:17
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, top kapma ve taktik çalışması yaptı.

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500
Hatayspor, yarın Antalyaspor'a konuk olacak Hatayspor, yarın Antalyaspor'a konuk olacak Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Antalyaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
21:11 Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
20:58 Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti
20:32 Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
20:04 Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır
19:41 Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı!
19:23 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk gol geldi! Tempo çok yüksek
19:22 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 21:29:08. #1.13#
SON DAKİKA: Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement