Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, top kapma ve taktik çalışması yaptı.