Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor Antrenmanlara Başladı - Son Dakika
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