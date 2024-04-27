Hatayspor - Başakşehir Maçının İlk Yarısı 1-0 Başakşehir'in Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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Hatayspor - Başakşehir Maçının İlk Yarısı 1-0 Başakşehir'in Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Hatayspor - Başakşehir Maçının İlk Yarısı 1-0 Başakşehir\'in Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Piatek'in golü maçın önemli anlarından biriydi.

27.04.2024 20:05  Güncelleme: 20:13
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada gelişen Hatayspor atağında Rivas'ın uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Muhammed son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

5. dakikada ani gelişen Başakşehir atağından Pelkas'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Piatek'in ceza sahası içinde sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

26. dakikada Rivas'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direten döndü. Pozisyonun devamında iyi yükselen Maksimovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.

35. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cehun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilima, Maksimovic, Cemali Sertel, Massanga, Fernandes, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Rivas, Strandberg

Yedekler: Bekaj, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Cengiz Demir, Ghoulam, Rui Pedro, Aburjanie, Abdulkadir Parmak, Dadashov, Halil İbrahim Dervişoğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Josef, Davidson Pereira, Pelkas, Berkay Özcan, Emirhan İlkhan, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Lima, Dubois, Keny, Kemen, Figueredo, Hamza Güreler

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Piatek (dk 5) ( Başakşehir)

Sarı kartlar: Volkan Demirel (Hatayspor), Emirhan İlkhan, Josef (Başakşehir) - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor - Başakşehir Maçının İlk Yarısı 1-0 Başakşehir'in Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatayspor - Başakşehir Maçının İlk Yarısı 1-0 Başakşehir'in Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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