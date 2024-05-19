Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını eleştirdi

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Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, dün oynanan Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını eleştirerek, "Aleyhimize verilen yanlış kararlar, takımımızın emeğini ve mücadelesini hiçe saymıştır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dün oynanan müsabakada deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak ligde kalma umutlarını son haftaya bırakan Hatayspor'da Başkan Vekili Aydın Toksöz, maçtaki hakem kararları hakkında açıklamalarda bulundu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta alınan hakem kararlarının Süper Lig'in adaletine ve dürüstlüğüne gölge düşürdüğünü vurgulayan Toksöz, "2023-2024 futbol sezonunun son haftalarına gelmiş bulunuyoruz ve dün akşam oynanan lig maçımızda yaşanan skandal niteliğindeki hakem kararlarını kamuoyunun bilgisine sunmak zorundayız. Maçın uzatma dakikalarında aleyhimize verilen ve açıkça hatalı olan penaltı kararı, üstelik te VAR'ın müdahalesi gerekmeyen bir durumda takımımızın emeğini ve mücadelesini hiçe saymıştır. Bu karar, Türkiye Süper Lig'in adaletine ve dürüstlüğüne gölge düşürmüştür. Hakemler tarafından yapılan bu büyük hata, Hatayspor'un ligdeki akıbetini doğrudan etkileyecek nitelikte olup, kabul edilemez bir haksızlıktır. Ayrıca, hemen ardından lehimize gerçekleşen ve net bir penaltı olan pozisyon için VAR'ın devreye girmemesi, bu sistemin etkinliğine ve objektifliğine olan güvenimizi derinden sarsmıştır. VAR'ın amacı, sahada yapılan bariz hataları düzeltmek ve adil bir oyun sağlamaktır. Ancak, dün gece bu sistemin bilinçli olarak devre dışı bırakıldığını ve Hatayspor'un hakkının yenildiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"MHK'nın bu tür hataları görmezden gelmesi kabul edilemez"

Alınan hakem kararlarının Hatayspor aleyhine karşı bir tutum sergilendiği izlenimi uyandırdığını dile getiren Başkan Vekili Aydın Toksöz, "Bu son derece kritik haftalarda, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun bu tür hataları görmezden gelmesi kabul edilemez. Hakemlerin ve VAR'ın tarafsız ve doğru kararlar vermesi, ligin adaletini sağlamak adına en temel gerekliliktir. Bu olaylar, hakemlerin ve VAR'ın kasıtlı olarak Hatayspor'a karşı bir tutum sergilediği izlenimini uyandırmaktadır. Hatayspor olarak, bu sezon boyunca gösterdiğimiz emeklerin ve mücadelemizin böylesine skandal kararlarla yok sayılmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu derhal bu konuda adım atmaya, ilgili hakemler hakkında gerekli incelemeleri başlatmaya ve adaletin sağlanması adına gereğini yapmaya davet ediyoruz. Bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin tekrarlanmaması ve ligin dürüstlüğünün korunması için tüm futbol kamuoyunu ve yetkilileri sorumluluk almaya çağırıyoruz. Aksi halde, Hatayspor olarak hukuki ve sportif tüm haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı açıkça beyan ederiz. Tüm futbol camiasının dikkatini bu ciddi meseleye çekiyor, adalet ve dürüstlük ilkesine bağlı kalınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY