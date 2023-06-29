Dört büyük kapıda! Hatayspor, Bertuğ Yıldırım için 5 milyon euro istiyor - Son Dakika
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Dört büyük kapıda! Hatayspor, Bertuğ Yıldırım için 5 milyon euro istiyor

Dört büyük kapıda! Hatayspor, Bertuğ Yıldırım için 5 milyon euro istiyor

29.06.2023 11:19

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' olarak tanımladığı Bertuğ Yıldırım'ın bonservis bedeli 5 milyon euro olarak belirlendi. Geçen sezon Antalyaspor'a kiralanan genç yıldız, 13 maçta 2 gol ve 1 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca Ümit Milli Takım formasıyla çıktığı 8 maçta 5 gol atan Yıldırım, dikkatleri üzerine çekti.

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in "Yerli Haaland" olarak tanımladığı Bertuğ Yıldırım'ın bonservis bedeli belli oldu. Bordo-beyazlı kulüp, genç yıldız için 5 milyon euro istiyor.

SEZONU ANTALYASPOR'DA GEÇİRDİ

Geçen sezon deprem felaketi nedeniyle Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından Antalyaspor'a kiralanan Bertuğ Yıldırım, burada 13 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

AY-YILDIZLI FORMAYLA YILDIZLAŞTI

Başarılı performansıyla Ümit Milli Takım'a da seçilen Bertuğ Yıldırım, ay-yıldızlı formayla çıktığı 8 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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