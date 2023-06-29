Dört büyük kapıda! Hatayspor, Bertuğ Yıldırım için 5 milyon euro istiyor

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in "Yerli Haaland" olarak tanımladığı Bertuğ Yıldırım'ın bonservis bedeli belli oldu. Bordo-beyazlı kulüp, genç yıldız için 5 milyon euro istiyor.

SEZONU ANTALYASPOR'DA GEÇİRDİ

Geçen sezon deprem felaketi nedeniyle Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından Antalyaspor'a kiralanan Bertuğ Yıldırım, burada 13 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

AY-YILDIZLI FORMAYLA YILDIZLAŞTI

Başarılı performansıyla Ümit Milli Takım'a da seçilen Bertuğ Yıldırım, ay-yıldızlı formayla çıktığı 8 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.