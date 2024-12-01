SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, yarın Mersin Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-beyazlılar, Macit Özcan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yapıldı. Hatayspor, kampa girerek maç saatini bekleyecek.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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