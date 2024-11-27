Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatay ekibi, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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