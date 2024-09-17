Hatayspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mersin'de Bodrum FK'yı konuk edecek olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve topladığı 2 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, Alanyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular koşu yaparken, diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi. - MERSİN