Hatayspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

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SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının çalışmalarına başladı.

Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 10 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda yardımcı antrenör Gökhan Alaş, U19 takımı antrenörleri Akan Karasu ile Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans antrenörü Şirin Yılmaz da hazır bulundu. Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.