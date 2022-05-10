Hatayspor'da gelecek sezon planlaması - Son Dakika
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Hatayspor'da gelecek sezon planlaması

10.05.2022 19:17
Hatayspor'da gelecek sezon planlaması

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için gelecek sezon planlamasına erkenden başlayan Süper Lig'in başarılı takımı Hatayspor, forvet Tolgahan Nurhak'a teklif götürdü.

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için gelecek sezon planlamasına erkenden başlayan Süper Lig'in başarılı takımı Hatayspor, forvet Tolgahan Nurhak'a teklif götürdü.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor'da gelecek sezon planlaması sürüyor. 2022-2023 sezonu için transfer çalışmalarına erkenden başlayan bordo-beyazlı takım kadroyu yenileyerek önümüzdeki sezon çıkış yapmayı hedefliyor. Süper Lig'de topladığı 50 puanla 11. sırada bulunan Hatay temsilcisi, 29 yaşındaki forvet Tolgahan Nurhak'a teklif götürdü. Son olarak Karaköprü Belediyespor'da top koşturan tecrübeli golcüyle ilgilenen Hatayspor transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Gürcistan'ın Dinamo Tblisi ve Katar'dan Al Shamal'in de bonservisi elinde olan Nurhak'a teklif götürdüğü öğrenildi. Yurtdışından da ciddi teklif alan golcünün transfer için Hatayspor'a daha yakın olduğu ileri sürüldü. - HATAY

Hatayspor'da gelecek sezon planlaması
Hatayspor'da gelecek sezon planlaması

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Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Transfer, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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