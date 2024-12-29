Hatayspor'da Teknik Direktör Krizi - Son Dakika
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Hatayspor'da Teknik Direktör Krizi

Atakaş Hatayspor, 17 hafta sonunda 9 puanla 18. sırada yer alarak teknik direktör değişikliklerinden olumsuz etkilendi.

29.12.2024 11:47
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör değişikliği saha sonuçlarına olumlu yansımadı.

Sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başlayan ve ardından yerine Rıza Çalımbay'ı getiren ancak tecrübeli teknik adamla da istediği sonuçları alamayarak yollarını ayıran Atakaş Hatayspor, sezonun 17 haftalık bölümünü 9 puanla 18. sırada tamamladı.

Bordo-beyazlılar, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başladıkları Süper Lig'in ilk 4 haftasında 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Ligin 4. haftasındaki Samsunspor yenilgisinin ardından teknik direktör Özhan Pulat'ın gidişiyle boşalan görev için Akdeniz ekibi, Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

167 günlük galibiyet hasreti

Atakaş Hatayspor, ligin 12. haftasında 9 Kasım'da Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek sezondaki ilk galibiyetini aldı.

Ligde son 3 puanını geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor karşısında alan bordo-beyazlılar, 167 günlük hasretini dindirmeyi başardı.

Çalımbay yönetimindeki bordo-beyazlı ekip, Gaziantep FK'ye karşı aldığı galibiyetle bu sezon ilk kez hanesine 3 puan yazdırdı.

Çalımbay ile yollar ayrıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle iç saha maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor, bu süreçte taraftarından uzak kaldı.

Sezonun ilk bölümünü 9 puanla 18. sırada tamamlayan bordo-beyazlılarda, 12 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alınan Çalımbay ile devam edilmeyeceği açıklandı.

En golcüler Aboubakar ve Strandberg

Ligin 17 maçlık ilk bölümünde 16 karşılaşma yapan Akdeniz ekibi, gol yollarında da sıkıntı yaşadı.

Hatayspor, 16 maçta rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde 27 gol gördü.

Vincent Aboubakar ile Carlos Strandberg, 3'er golle Akdeniz ekibinin tabelayı en çok değiştiren isimleri oldu.

Takımın vazgeçilmezi kaleci Erce

Atakaş Hatayspor'da sezonun ilk bölümünde en fazla süre alan oyuncu kaleci Erce Kardeşler oldu.

Tüm maçlarda forma giyerek takımın vazgeçilmezi olan Erce, 1440 dakika sahada kaldı.

Erce'nin ardından 1359 dakikayla Lamine Diack, 1198 dakikayla Marcelin Kilama geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor'da Teknik Direktör Krizi - Son Dakika

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