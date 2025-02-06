Hatayspor\'dan Erce Kardeşler ile Ayrılık

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Samim SELÇUK/ HATAY, –SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, 30 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı.

Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

Hatayspor'a 2022 yılında Trabzonspor'dan transfer edilen Erce Kardeşler, takım kaptanlığına kadar yükselmişti.