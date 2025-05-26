Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer - Son Dakika
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Spor

Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer

Hatayspor\'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer
26.05.2025 21:52
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Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-1 kaybetti. Sarı-lacivertlilerde Mert Müldür, 38. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Atakaş Hatayspor, 4-2'lik skorla kazandı.

Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Ertuğrul Çetin (K.K), 53. dakikada Bilal Boutobba, 63. dakikada penaltıdan Görkem Sağlam ve 63. dakikada Okoronkwo kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 27. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90+4'te İrfan Can Kahveci'den geldi. Fenerbahçe'de Mert Müldür, 38. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

EN NESYRI REKOR KIRDI

En-Nesyri, attığı bu golle birlikte bu sezon Süper Lig'de 19. golünü attı. Faslı golcü böylece lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek gol sayısına ulaştı.

HATAYSPOR TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDI

Galibiyete uzanan Atakaş Hatayspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'ye bir maçta 4 gol atmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 81 puanda kaldı. Ligden küme düşmesi daha önce kesinleşen Atakaş Hatayspor, puanını 26'ya yükseltti.

Ligin son maçlarında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

Trendyol Süper Lig, Mert Müldür, Fenerbahçe, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Mustafa Kaya:
    tam da fenere yakışan bir skor Ali Koç gibi bir başkana yıkışır 173 0 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    Adil düzende ilk 10a giremezdi. Arkabahcelik ve hakem kayırmaları olmazsa böyle. Çok puanımız calındı ama oyunumuz çoğu maçta iyidi. ADALI yabancı hakem konusunda tüm takımlarla birleş, yedirme hakkımızı! Murat Hocaya da tebrikler, maddi olanaklar sağlanmalı takıma yardım edilmeli seneye gelmeyi hak ediyor Hatay halkı 86 2 Yanıtla
  • 78908900:
    Küme düşen takımdan dört yenmez ki :))) 75 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Fenerbahçe küme düşmüş bir takımdan 4 gol yiyorsa ona buna çamur atmayacak yapı yapı diye böbürlenmeyecek kendine bakacak yönetiminden tut oyuncusuna kadar rezil bir takım malesef. 66 0 Yanıtla
  • Mh459267:
    İİLK BEŞDEKİ TAKIMLARDAN PUAN ALAMA LİGDEN DÜŞMÜŞ TAKIMDAN 4 YE..EEE SONRA GALATASARAYIN ŞAMPİYONLUĞUNA BAHANE UYDUR. YIK ÖYLE ÜÇ KURUŞA BEŞ KÖFTE. FENER AĞLAMA... 64 0 Yanıtla
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