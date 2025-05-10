Hatayspor Deplasmanda Göztepe ile Karşılaşıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda 19.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor'un 19 puanı bulunurken, Göztepe ise 46 puana sahip.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.
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