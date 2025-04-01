Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde idman yaptı.
Futbolcuların dar alan ve taktik çalışması yaptığı antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Hatayspor, 6 Nisan Pazar günü Mersin Stadı'nda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?