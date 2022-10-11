Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı. Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından şut ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman 1 saat 20 dakika sürdü.
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