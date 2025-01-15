Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor'da Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Galatasaray'ı konuk edecek. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor Galatasaray Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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