Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor

Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını Mersin Erdemli' de yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Erdemli Atış Poligonu'nda Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, son antrenmanının bugün gerçekleştirdi. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve bir saat süren antrenmanda pas drili, 5'e 2 top kapma çalışıldı. Taktik ile hava topu çalışmasının da gerçekleştirildiği antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.

Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan takımın bugün hava yoluyla İstanbul'a gideceği ve kampa gireceği bildirildi. - MERSİN