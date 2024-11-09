Stat: Mersin
Hakemler: Cihan Aydın, Ogün Kamacı, Murat Temel
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 18 Bamgboye), Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Dk. 77 Cemali Sertel), Diack, Fernandes, Görkem Sağlam, Rui Pedro (Dk. 70 Selimcan Temel), Rivas, Aboubakar (Dk. 70 Strandberg)
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy (Dk. 66 Emre Taşdemir), Viana, Saborit, Sorescu, Ndiaye (Dk. 66 Okereke), Mandouki, Mustafa Eskihellaç (Dk.78 Furkan Soyalp), Maxim, Halil Dervişoğlu (Dk. Kenan Kodro), Lungoyi (Dk. 90 Mirza Cihan)
Goller: Dk. 12 Rui Pedro, Dk. 35 Bamgboye, 90+5 Strandberg (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+2 Sorescu (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 60 Mandouki, Dk. 71 Emre Taşdemir (Gaziantep FK) Dk. 75 Cengiz Demir (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı Kart: Dk. 81 Viana (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.
Gaziantep ekibi, 58. dakikada gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Lungoyi'nin vuruşunda direkten dönen topu önünde bulan Saborit'in altıpas içerisinden uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üsünden auta gitti.
73. dakikada Kilama rakibine yaptığı baskı sonucu kazandığı topu Strandberg'e çıkardı. Strandberg'in ceza sahası içerisinden vuruşunda topu kaleci Dioudis ayaklarıyla çıkardı.
90. dakikada Görkem Sağlam'ın ara pasında topla buluşan Strandberg, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Strandberg'in vuruşunu Dioudis çeldi, topu tekrar önünde bulan Strandberg'in şutunda top, kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.
90+5. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkarıdı. Sol kanattan ceza sahasında çizgiye kadar inen Fernandes'in şutunda topu kaleci Dioudis çeldi. Topu kale önünde bulan Strandberg'in vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
Karşılaşma Hatayspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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