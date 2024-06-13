Hatayspor, Hatay için birlik mesajı yayımladı - Son Dakika
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Spor

Hatayspor, Hatay için birlik mesajı yayımladı

Hatayspor, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan adına ortak yapılan açıklamada, Hatay'da birlikteliği sağlamanın gururunun yaşandığı belirtildi. Hatayspor için güçlü bir kadroyla yola çıkıldığı vurgulanan açıklamada, Hatay'ın tüm renkleri olarak bir araya gelinerek güçlü bir Hatayspor oluşturma kararı alındığı ifade edildi. Hatayspor sevgisiyle birleşen sporun birleştirici gücüyle hedefin güçlü bir Hatayspor oluşturmak olduğu belirtildi ve destek verenlere teşekkür edildi.

13.06.2024 22:41
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, "Hatay İçin Hatayspor İçin El Ele" mesajı yayımladı.

Kulüpten, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan adına ortak yapıldığı bildirilen açıklamada, Hatay'da birçok alanda olduğu gibi sporda da birlikteliği sağlamanın gururunun yaşandığı belirtildi.

Çok zor günler geçiren Hatay'ın yüzünü bir nebze güldüren Hatayspor için hep birlikte güçlü bir kadroyla yola çıkıldığının kaydedildiği açıklamada, "Uzun yıllardan bu yana gurur ve sevinç kaynağımız olan Hatayspor'umuz için ilimizin önde gelen tüm aktörleri olarak taşın altına elimizi ve hatta gövdemizi koymak üzere anlaşmış ve kenetlenmiş durumdayız." ifadeleri kullanıldı. ???????

Bundan sonraki süreçte Hatayspor için canla başla mücadele edileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmalarımızda geçmişten gelen birikim ve tecrübenin üstüne, gelecekte oluşturacağımız kurumsal yapı, güçlü ve yeni vizyon anlayışımız ile çok daha güçlü bir Hatayspor oluşturma konusunda Hatay'ın tüm renkleri olarak mutabakat sağlamış bulunmaktayız. Hatay olarak, özellikle 6 Şubat sonrası zor bir süreçten geçerken, Hataylı tüm hemşehrilerimizin bir an olsun acısını dindirmek, onların eski günlere dönmesi konusuna katkı vermek adına başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk Bey'in desteğiyle, yine Hatay'a sevdalı tüm dostlarımız ile bir ve beraber olarak yol yürüyeceğiz."

Hatay olarak el ele verip bir çatı altında toplanıldığının belirtildiği açıklamada, "Sporun birleştirici gücüne Hatayspor sevgisi de eklenince bu birliktelikle hedefimiz güçlü bir Hatayspor oluşturmaktır." denildi.

Keyifle ve gururla izlenecek Hatayspor oluşturma konusunda destek verenlere teşekkür edildiği açıklamada, "Bugüne kadar bizden bir an olsun desteğini esirgemeyen taraftarlarımızı bundan sonraki süreçte daha fazla birbirimize ve Hatayspor'umuza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hatay İçin Hatayspor İçin El Ele." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Hatay için birlik mesajı yayımladı - Son Dakika

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