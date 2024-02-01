 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatayspor, Hull City'den Doğukan Sinik'i 30 Haziran 2024'e kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hatayspor, Hull City'den Doğukan Sinik'i 30 Haziran 2024'e kiralık olarak kadrosuna kattı

Hatayspor, Hull City\'den Doğukan Sinik\'i 30 Haziran 2024\'e kiralık olarak kadrosuna kattı

Hatayspor, Hull City'den Doğukan Sinik'i 30 Haziran 2024'e kiralık olarak kadrosuna kattı.

01.02.2024 14:54
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatayspor, Hull City'den Doğukan Sinik'i 30 Haziran 2024'e kiralık olarak kadrosuna kattı - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Koruyucu Aile Günü, Doğukan Sinik, Hatayspor, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Hull City'den Doğukan Sinik'i 30 Haziran 2024'e kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:32:59. #1.11#
SON DAKİKA: Hatayspor, Hull City'den Doğukan Sinik'i 30 Haziran 2024'e kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement