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Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı - Son Dakika
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Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı mücadelede, Dragus'un şutu kaleci Erce'nin elinde kaldı.

Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı
10.01.2024 - 18:09,  Güncelleme: 18:12
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Stat: Mersin

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Aburjania, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg

Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Morais, Jevtovic, Eskihellaç, Maxim, Ogün Özçiçek, Dragus

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dragus'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Erce'nin elinde kaldı.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı - Son Dakika
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