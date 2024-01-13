Hatayspor ile Pendikspor İlk Yarıda Berabere

Stat: Mersin

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Hodzic, Görkem Sağlam, Aburjania, Rivas, Dadashov

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, İbrahim Akdağ, Gökcan Kaya, Midtsjö, Diaby, Halil Akbunar

Sarı kart: Dk. 20 Ghoulam (Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rivas, meşin yuvarlağı penaltı noktasında önündeki Hodzic'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

44. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Rivas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hodzic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.