Hatayspor, İskenderunspor Maçına Hazır - Son Dakika
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Hatayspor, İskenderunspor Maçına Hazır

Hatayspor, İskenderunspor Maçına Hazır

Hatayspor, Ziraat Kupası'nda İskenderunspor ile oynayacağı maç için antrenman yaptı ve kampa girdi.

18.12.2024 12:47
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda yarın saat 13.00'de İskenderunspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın çalışmalarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, bugün öğleden sonra kara yoluyla Antakya'ya hareket edecek ve orda kampa girerek maç saatini bekleyecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor, İskenderunspor Maçına Hazır - Son Dakika

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