Hatayspor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına Mersin'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Macit Özcan Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda, pas drili, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor, 26 Ekim Cumartesi günü Kayserispor ile Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak. - MERSİN