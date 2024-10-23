Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına Mersin'de yaptığı antrenmanla devam etti.
Macit Özcan Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda, pas drili, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor, 26 Ekim Cumartesi günü Kayserispor ile Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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