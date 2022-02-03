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Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

03.02.2022 14:46
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor kafilesi, saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek. Karşılaşma, Kadir Has Stadı'nda 4 Şubat Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. - HATAY

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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