Hatayspor Kupada Farklı Galip - Son Dakika
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Hatayspor Kupada Farklı Galip

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmaniyespor FK'yı 5-0 yenerek 5. tura yükseldi.

05.12.2024 17:46
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Stat: Mersin

Hakemler: Batuhan Kolak, Yusuf Bozdoğan, Oğuz Kağan Çalışır

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir (Dk. 77 Yiğit Ali Buz), Oğuzhan Matur, Selimcan Temel (Dk. 71 Ali Yıldız), Abdulkadir Parmak (Dk. 62 Görkem Sağlam), Okoronkwo (Dk.46 Rui Pedro), Boutobba, Bamgboye, Stranberg (Dk. 62 Aboubakar)

Osmaniyespor FK: Numan Soysal, Halil Karataş, Selahattin Furkan Cöcü (Dk. 56 Emirhan Çavuş), Serhan Yılmaz (Dk. 46 Taylan Özgün), Emircan Birinci (Dk. 71 Gürcan Gözüm), Mertcan Akkaya, Berke Çelik (Dk.46 Osman Yavuz), Alper Aşkın, Oğuzhan Şahin Uzun (Dk. 62 Birkan Öksüz), Mehmet Aslan, Muhammet Yusuf Ocak

Goller: Dk. 23 ve 45 Stranberg, Dk. 66 Rui Pedro, Dk.75 Bamgboye, Dk. 90+2 Aboubakar (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Selahattin Furkan Cöcü, Dk. 39 Mehmet Aslan (Osmaniye FK) Dk. 24 Kerim Alıcı (Hatayspor)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Nesine 3. Lig takımlarından Osmaniye FK'yı 5-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Kaynak: AA

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