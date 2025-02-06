Hatayspor Maç Hazırlıklarını Tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Mersin Stadyumu'nda yapılan idman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanda taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Atakaş Hatayspor, bugün hava yoluyla Samsun'a gidecek. - MERSİN