Hatayspor Maç Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Mersin Stadyumu'nda yapılan idman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanda taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.
Hazırlıklarını tamamlayan Atakaş Hatayspor, bugün hava yoluyla Samsun'a gidecek. - MERSİN
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