Hatayspor Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

HATAYSPOR, Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Manisa FK maçının çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Ligin ilk haftasında sahasında ağırladığı Keçiörengücü takımına 3-1 mağlup olan Hatayspor, ikinci haftada oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını bugün akşam antrenmanıyla sürdürecek.