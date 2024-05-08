Hatayspor, MKE Ankaragücü maçı için antrenman yaptı

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Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Ankaragücü maçının çalışmalarına devam etti. Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN