Hatayspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor , Süper Lig'inin 20'nci haftasında Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular saha çalışması yaptı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yönetiminde, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren idmanda pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.