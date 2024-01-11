Hatayspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

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Gaziantep FK maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular saha çalışması yaptı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yönetiminde, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren idmanda pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.
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