Hatayspor, Sivasspor ile Karşılaşıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Mersin'de Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde çıktığı 25 maçta topladığı 16 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 26 kez havalandırırken kalesinde 44 gol gördü.
Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Sivasspor karşısında galibiyet hedefliyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Sivasspor 3-2 kazandı.
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