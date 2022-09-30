Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren idmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması yaptı. Bu akşam, saat 20.30'da özel uçakla Sivas'a hareket edecek olan takımda, Simon Falette'nin kırmızı kart cezası bulunuyor.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.