Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

30.09.2022 19:20
Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper  Lig ekibi Atakaş Hatayspor, deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren idmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması yaptı. Bu akşam, saat 20.30'da özel uçakla Sivas'a hareket edecek olan takımda, Simon Falette'nin kırmızı kart cezası bulunuyor.


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Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: DHA

Sivasspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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