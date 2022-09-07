Ze Luis, Hatayspor'da - Son Dakika
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Ze Luis, Hatayspor'da

07.09.2022 16:51
Ze Luis, Hatayspor'da

Hatayspor, Spartak Moskova, Porto ve Lokomotiv Moskova gibi takımlarda forma giyen Ze Luis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, Spartak Moskova, Porto ve Lokomotiv Moskova gibi takımlarda forma giyen Ze Luis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan ve ligde 1 puanı bulunan Hatayspor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran bordo-beyazlı ekip, Yeşil Burun Adaları asıllı 31 yaşındaki forveti kadrosuna kattı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'un formasını giyen Ze Luis'in Braga ile Portekiz'de, Spartak Moskova ile Rusya'da şampiyonluk yaşadı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Daha önce Braga, Spartak Moskova, Porto, Lokomotiv Moskova, Gil Vicente FC gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli forvet oyuncusu Ze Luis (Jose Luis), Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 1 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı" denildi. - HATAY

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Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı
Kaynak: İHA

Spartak Moskova, Hatayspor, Ze Luis, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ze Luis, Hatayspor'da - Son Dakika

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