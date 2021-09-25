Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün 'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı.

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